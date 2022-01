Dembelé recusa ceder a "chantagem" para renovar com FC Barcelona

“Não sou um homem de esquemas, e muito menos um homem que tenha o hábito de ceder a chantagem”, lançou o internacional gaulês, vincando que ainda decorrem negociações com o FC Barcelona para a renovação do seu contrato, mas que é o seu agente quem está a tratar do assunto.



O diretor para o futebol do FC Barcelona, Mateu Alemany, disse hoje que o clube comunicou a Dembelé e aos seus representantes que o futebolista, que termina contrato em junho, “deve sair imediatamente”, levando à reação do atleta.



“Há negociações. Eu deixo o meu representante tratar disso, o campo é dele. O meu campo é a bola, apenas jogando futebol, compartilhando momentos de alegria com meus colegas e todos os parceiros", escreveu o jogador de 24 anos.



Horas antes, Almeny assinalou que “parece evidente que o jogador não quer continuar no FC Barcelona e envolver-se no futuro projeto”, e que, assim sendo foi-lhe dito que deverá ir embora de imediato”.



O aviso do diretor para o futebol acontece um dia depois de o treinador Xavi Hernández não ter convocado o jogador francês para o jogo de hoje dos oitavos de final da Taça do Rei e também ter dito que a porta de saída estava aberta, caso não renovasse.



“O Dembélé ou renova ou vai sair do clube. Não vai ficar nas bancadas a assistir aos jogos. Fui muito claro com ele. Estamos em negociações há cinco meses. Já chega. Não podemos esperar mais. Os interesses do clube têm sempre que prevalecer. Ele já disse que quer ficar, mas esta situação tem que acabar”, disse Xavi, em conferência de imprensa.



Já hoje, Mateu Alemany lembrou que as negociações para a renovação de Dembelé começaram há seis meses, com várias ofertas do ‘Barça’ e que foi tempo mais do que suficiente para o jogador decidir o seu futuro.



A partir deste mês de janeiro, o internacional francês pode assinar um pré-contrato com outro clube e o facto de não avançar com a renovação leva a que o FC Barcelona considere que não está comprometido com este emblema.



Dembélé está no FC Barcelona desde 2017/18 e esta temporada foi utilizado apenas em 11 jogos, tendo marcado um golo.



Formado no Rennes, o extremo, campeão do mundo pela França em 2018, deu nas vistas durante duas épocas no Borussia Dortmund, tendo depois rumado à Catalunha.



A imprensa espanhola tem divulgado nos últimos dias que Dembélé deverá mesmo abandonar Barcelona, com o futebol inglês a poder ser o seu destino ou até um regresso a França para representar o Paris Saint-Germain.