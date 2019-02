Diego Simeone renova com Atlético de Madrid até 2022

Lusa Comentários 14 Fev, 2019, 17:20 | Futebol Internacional

“É o treinador que mais temporadas consecutivas tem à frente da mesma equipa na Liga. Com o argentino, conquistámos sete títulos: uma Liga, uma Taça do Rei, duas Ligas Europa, duas supertaças europeias e uma de Espanha”, referem os ‘colchoneros’.



Simeone, de 48 anos, assumiu a equipa do Atlético de Madrid em janeiro de 2012, proveniente dos argentinos do Racing Club.



“Agradeço a Enriqe (Cerezo, presidente), a Andrea (Berta, diretor desportivo), a Miguel (Ángel Gil Marín, administrador delegado), e a todos do Atlético Madrid, pelo apoio na continuidade deste projeto”, disse Diego Simeone.



O antigo futebolista disse também que até 2022 existe um futuro com "muita ambição e desafios".



O Atlético de Madrid é terceiro classificado na Liga, a sete pontos do líder FC Barcelona, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, eliminatória em que defronta a Juventus, mas foi eliminado na Taça do Rei, pelo Girona.