Partilhar o artigo Dinamarca assegura presença com goleada na Irlanda Imprimir o artigo Dinamarca assegura presença com goleada na Irlanda Enviar por email o artigo Dinamarca assegura presença com goleada na Irlanda Aumentar a fonte do artigo Dinamarca assegura presença com goleada na Irlanda Diminuir a fonte do artigo Dinamarca assegura presença com goleada na Irlanda Ouvir o artigo Dinamarca assegura presença com goleada na Irlanda