Ederson falha jogo do Manchester City com o Liverpool devido a lesão

O futebolista brasileiro Ederson, guarda-redes do Manchester City, vai falhar a deslocação ao terreno do Liverpool, em jogo da 12.ª jornada da liga inglesa de futebol, devido a lesão, confirmou esta sexta-feira o treinador dos ‘citizens’, Pep Guardiola.