Egito entra com o pé direito

Na competição, que decorre no Qatar, país anfitrião do Mundial2022, os egípcios, sem alguns dos principais jogadores, entre os quais a ‘estrela’ Mohamed Salah, venceram na estreia graças a um golo de Mohamed Magdi Kafsha, aos 71 minutos, de grande penalidade.



O treinador português Carlos Queiroz, à frente da seleção do Egito apenas desde setembro, já disse encarar a Taça com vontade de a ganhar, mas que o principal objetivo é preparar os jogadores para os ‘play-off’ de março, de apuramento para o Mundial.



O Egito ‘arranca’ com os mesmos pontos da Argélia no grupo D, mas com vantagem dos argelinos na diferença entre golos marcados e sofridos, depois de golearem hoje o Sudão, por 4-0.



A Taça da Nações Árabes, que realiza a 10.ª edição, entre 30 de novembro e 18 de dezembro, conta com 16 seleções divididas em quatro grupos, dos quais os dois primeiros se apuram para os quartos de final.