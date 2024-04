Eintracht Frankfurt bate Augsburgo e consolida sexto lugar na Liga alemã

O internacional suíço Ruben Vargas ainda deu vantagem ao Augsburgo, que jogava fora, aos 13 minutos, mas os anfitriões, com o defesa português Buta a titular (saiu aos 89 minutos), deram a volta no segundo tempo.



O extremo argelino Fares Chaibi restabeleceu a igualdade aos 55 minutos, e, aos 61, o atacante francês Hugo Ekitike deu a volta ao marcador, que ficou fechado já em tempo de descontos, aos 90+5, por intermédio do egípcio Omar Marmoush.



Com a vitória, depois de quatro jogos sem ganhar na Bundesliga, a formação de Frankfurt soma 45 pontos e segue na sexta posição, que dá acesso à Liga Conferência Europa, enquanto o (até agora) seu mais direto perseguidor, precisamente o Augsburgo, ficou mais afastado e tem 39, podendo ser ultrapassado pelo Friburgo, que recebe no domingo o Mainz.



Já com o título no 'bolso', o líder Bayer Leverkussen (79 pontos) visita o terreno do Borussia Dortmund (quinto classificado com 56) no domingo.



Por seu turno, o Bayern Munique, segundo da tabela (63), vai ao terreno do Union Berlim (13.º com 29) no sábado.



O Estugarda, terceiro classificado (63), desloca-se no domingo ao campo do Werder Bremen (12.º com 31) e o Leipzig, quarto (56) defronta fora o Heidenheim (10.º com 34) no sábado.