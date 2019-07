El Shaarawy troca Roma, de Paulo Fonseca, por Shanghai Shenhua

Lusa Comentários 08 Jul, 2019, 11:35 | Futebol Internacional

O valor da transferência de El Shaarawy, de 26 anos, não foi revelado, mas a comunicação social italiana noticia que o clube romano deverá receber perto de 20 milhões de euros (ME), enquanto o avançado terá um salário anual de aproximadamente 15 ME.



El Shaarawy, que tinha apenas mais um ano de contrato com a equipa treinada por Paulo Fonseca, marcou 11 golos no campeonato italiano da época passada, no qual a Roma terminou no sexto lugar, qualificando-se para a Liga Europa.