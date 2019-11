Equipa do Flamengo chegou ao Peru com vontade de ganhar a Taça dos Libertadores

Milhares de adaptos do "Fla" deslocaram-se ao centro de estágio do clube (Ninho do Urubu) para se despedirem da comitiva.





No aeroporto Tom Jobim os adeptos "engoliram" o autocarro e derrobaram uma grade.





A viagem até à cidade peruana de Lima durou pouco mais de cinco horas tendo a comitiva chegado por volta das 00h00 (hora portuguesa) desta quinta-feira.













Uma certeza existe no universo do "Mengão": até sábado ninguém dorme à espera da final que o clube do Rio de Janeiro não conquista há 38 anos.





No Estádio Monumental são esprados 55 mil espetadores e a segurança será garantida por quatro mil polícias.





O jogo será transmitido para 169 países e terá início às 20h00, de sábado, a partir das 20h00, hora portuguesa.