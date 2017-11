Equipa sub-21 de Portugal vence Suíça

Lusa 14 Nov, 2017, 19:30 | Futebol Internacional

Um golo de Diogo Gonçaklves, aos 10 minutos, e outro de Diogo Jota, aos 29, colocaram a seleção lusa a vencer por 2-0, tendo os helvéticos ainda reduzido para 2-1 na primeira parte, com um tento de Ulisses Garcia, aos 39, mas o resultado não voltaria a ser alterado.



Com esta vitória, a seleção portuguesa subiu ao quarto lugar do grupo com sete pontos em quatro jogos, os mesmos pontos que a Suíça, quinta, mas com mmais dois jogos, num grupo liderado pela Roménia, com 11 pontos em cinco jogos, seleção que joga ainda hoje em casa do País de Gales.