Espanha nas "meias" do Euro sub-21 e Portugal acredita

Mário Aleixo - RTP 21 Jun, 2017, 08:07 / atualizado em 21 Jun, 2017, 08:19 | Futebol Internacional

A Espanha é a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais do Europeu de futebol de sub-21, depois de derrotar Portugal por 3-1, resultado que coloca ponto final numa invencibilidade lusa de mais de cinco anos.



Depois do empate (2-2) no Sérvia-Macedónia, horas antes em Bydgoszcz, já se sabia que a vitória no duelo ibérico de Gdynia valia o apuramento para as meias-finais, como primeiro do grupo B, enquanto que o derrotado ficava a depender de uma boa vitória na terceira jornada, conjugada com os resultados dos outros dois grupos.



Neste momento, Portugal é favorito para o segundo lugar no grupo B, bastando o empate com a Macedónia, mas isso certamente será insuficiente para o apuramento de um torneio com três grupos, em que se qualificam os primeiros e o melhor segundo.



Para os pupilos de Rui Jorge, o caminho passa por uma vitória robusta frente à Macedónia e esperar que no grupo C Alemanha e Itália, caso cheguem à última jornada com seis pontos, não optem por uma "aliança" que permita aos dois chegarem aos sete pontos.



Cinco anos e oito meses depois, Portugal finalmente perdeu em 90 minutos, ante uma seleção espanhola recheada de novos talentos, a prometer grandes equipas de novo para o vizinho ibérico dos lusos.



Faltou eficácia



Saúl Niguez, que já alinha na primeira equipa do Atlético de Madrid, fez o primeiro golo, aos 21 minutos. Já na segunda parte, Sandro Ramirez, da formação do FC Barcelona, ampliou para 2-0, aos 64 minutos, deixando Portugal muito perto do "KO".



Um grande golo de Bruma, aos 77 minutos, ainda deu emoção ao último quarto de hora. O avançado dos alemães do RB Leipzig rematou de primeira, sem deixar a bola cair no chão, muito colocado.



Portugal não foi eficaz nessa parte final do jogo e acabou por sofrer o 3-1, com o golo do basco Inaki Williams, novamente com o guarda-redes Bruno Varela a ser mal batido.



No rescaldo da partida Rui Jorge, selecionador português, constava a impossbilidade de apuramento direto pasra as meias-finais da competição: "As contas do apuramento ficam impossíveis para o primeiro lugar, agora resta a possibilidade dos seis pontos poderem dar para o melhor segundo. Independentemente dessas contas, continuaremos a ir para os jogos para vencer, e é isso que vamos fazer já frente à Macedónia, sabendo que apenas a vitória nos interessa".





O torneio prossegue esta quarta-feira, com o grupo C e os jogos Alemanha-Dinamarca e Itália-República Checa.