Espírito Santo anunciado como treinador do Al-Ittihad da Arábia Saudita

Espírito Santo, de 48 anos, estava sem clube desde novembro de 2021, quando foi afastado do comando do Tottenham, depois de ter passado quatro épocas consecutivas no Wolverhampton, emblema com que conquistou um Championship (segundo escalão inglês).

Antes de rumar ao futebol inglês, o antigo guarda-redes comandou FC Porto, Valência (duas épocas) e Rio Ave.

O Al-Ittihad terminou o último campeonato da Arábia Saudita no segundo lugar, numa época em que contou com o internacional português André André, emprestado pelo Vitória de Guimarães.