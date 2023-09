Estrelinha de Mourinho brilha mais que a do Sheriff

Depois de um arranque de época 'no vermelho', os romanos acertaram o seu futebol nos últimos dias, juntando à goleada de 7-0 ao Empoli, na Liga italiana, a vitória na Moldávia, que vale a dianteira no Grupo G, a par do Slavia, que em Genebra ganhou ao Servette por 2-0.



O português Renato Sanches foi titular na equipa orientada pelo técnico luso, mas lesionou-se e teve de sair cedo, substituído aos 28 minutos, por Paredes. Já Rui Patrício foi suplente, com a baliza entregada ao sérvio Svilar, antigo jogador do Benfica.



Em Tiraspol, a 'fortuna' de Mourinho começou a desenhar-se aos 45+4 minutos, com o autogolo do camaronês Gaby Kiki a adiantar o marcador para os 'lobos'.



O colombiano Tovar empatou, aos 57, e o belga Lukaku, aos 65, deu aos romanos uma boa vitória, num grupo em que são favoritos.



Outro dos naturais favoritos a fazer um bom desempenho na Liga Europa é o Liverpool, que, a abrir, derrotou o LASK, em Linz, por 3-0, para o Grupo E.



Diogo Jota não foi elemento utilizado por Jürgen Klopp, mas os outros 'ases' do ataque estiveram em bom plano, sobretudo na segunda parte.



O LASK começou melhor e fez 1-0 aos 14 minutos, por Flecker. Mas a segunda parte foi dos 'reds', com os golos de Darwin Núñez (56, de grande penalidade), Luis Díaz (63) e Mohamed Salah (88).



Também para o Grupo E, mas em Bruxelas, Union Saint-Gilloise e Toulouse empataram (1-1).



A goleada da tarde aconteceu no Grupo H, com o Bayer Leverkusen, líder da Liga alemã, a superar o Hacken, da Suécia, por 4-0.



Também entra com vitória nesta Liga Europa o Qarabag, que derrotou o Molde, por 1-0.



No Grupo F, o Panathinaikos derrotou o Villarreal, por 2-0, enquanto o Rennes goleou o Maccabi Haifa, por 3-0.