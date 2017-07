Euro Feminino: Alemanha empata na estreia, Rússia surpreende

Lusa 17 Jul, 2017, 22:09 | Futebol Internacional

Com estes resultados, a Rússia é líder da ‘poule’, com três pontos, enquanto Alemanha e Suécia têm um ponto cada e a Itália nenhum. Na segunda jornada, na sexta-feira, a Suécia mede forças com a Rússia, enquanto a Alemanha defronta a Itália.



Numa reedição da final dos Jogos Olímpicos Rio2016, em que as germânicas bateram as nórdicas por 2-1, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o ‘nulo’, em Breda, onde a Alemanha dominou, mas a Suécia teve a melhor oportunidade.



As alemãs venceram as últimas seis edições do Europeu, num total de oito triunfos (em 12 possíveis), e iniciaram com um empate a defesa de um título que escapa à Suécia desde a edição inaugural (1984).



Apesar de ter entrado melhor no encontro, a Suécia foi permitindo à Alemanha impor o seu jogo, ainda que nenhuma das equipas tenha conseguido ‘ameaçar’ o golo no primeiro tempo.



Na segunda parte, a suplente Islacker podia ter adiantado a Alemanha por duas vezes nos primeiros 15 minutos, mas em ambos os casos disparou ao lado, desperdiçando o maior ritmo e poderio germânico, com a Suécia a criar perigo através do contra-ataque.



A melhor oportunidade do jogo surgiu aos 71 minutos e pertenceu a Blackstenius, que surgiu isolada na cara de Schult, que fez a ‘mancha’ e impediu o primeiro do jogo, segurando o empate alemão até final, apesar das germânicas terem tido mais de 60% de posse bola e o domínio do jogo.



Em 2013, a Alemanha também começou com um empate. Este resultado põe fim a 11 derrotas suecas, em outros tantos jogos oficiais, frente ao ‘rival’ e grande favorito à conquista do Euro2017.



Antes, em Roterdão, a Rússia surpreendeu a Itália, que bateu por 2-1 para registar a primeira vitória de sempre em fases finais de Europeus femininos.



As russas adiantaram-se através de Danilova, num remate de fora da área, aos nove minutos, antes de Morozova fazer o 2-0, aos 26. Ilaria Mauro reduziu, aos 88, e, nos últimos minutos, as italianas estiveram duas vezes muito perto da igualdade.



Depois de uma primeira parte em que desacerto defensivo permitiu à Rússia marcar dois golos e ameaçar fazer um terceiro, o segundo tempo viu a Itália correr atrás do prejuízo, sem que tivesse tido sucesso, muito devido à exibição ‘inspirada’ da guardiã russa Scherbak.



As russas participam na quinta edição do torneio, nunca tendo passado da fase de grupos, enquanto as italianas foram finalistas vencidas em 1993 e 1997, as melhores prestações em 10 participações.



Portugal, que se estreia em fases finais, entra em competição na quarta-feira, em Doentinchem, frente à Espanha, na primeira jornada do Grupo D.



Na terça-feira, a Áustria e a Suíça, duas seleções que se estreiam na competição, medem forças pelas 17:00, no jogo inaugural do Grupo C, antes do França-Islândia (19:45).