Euro feminino: Escócia é oportunidade` quase única` no Europeu

Lusa 23 Jul, 2017, 09:47 / atualizado em 23 Jul, 2017, 09:48 | Futebol Internacional

As duas seleções, derrotadas na estreia do Grupo D, estão num Europeu feminino pela primeira vez na história, e sabem que o jogo de hoje é uma oportunidade quase única para somarem os primeiros pontos no torneio.



A Escócia subirá ao relvado sem Jane Ross, que ficou ‘fora’ deste Europeu após lesionar-se na quarta-feira na estreia com Inglaterra (derrota por 6-0), enquanto Portugal tem o grupo todo apto.



Na competição, as escocesas não contam com as ‘estrelas’ Jen Beattie, Kim Little e Lizzie Arnot, com lesões ligamentares e que não viajaram para a Holanda, e Portugal sem Jéssica Silva, que se lesionou antes da viagem para a competição.



No sábado, o selecionador Francisco Neto salientou que diante da Escócia espera “um padrão diferente”, numa equipa com qualidades mais físicas do que a Espanha, que venceu na estreia a equipa das ‘quinas’ por 2-0, num jogo que dominou.



O encontro de hoje, da segunda jornada, terá arbitragem da húngara Katalin Kulcsár.



Mais tarde, também em jogo do grupo D, Inglaterra e Espanha, que venceram os jogos de estreia e somam três pontos cada, defrontam-se em Breda, no Estádio Rat Verlegh (19h45 de Lisboa).