Euro sub-21: Portugal tem uma equipa poderosa, afirma Marco Asensio

Lusa 19 Jun, 2017, 16:50 | Futebol Internacional

"Portugal tem uma equipa poderosa. Tem grandes jogadores e vamos ver como nos portamos. Temos de estar focados no nosso trabalho e fazer o nosso jogo, com a mesma filosofia que mostrámos diante da Macedónia [5-0], sendo cirúrgicos no ataque, tentar ter o controlo da bola e mandar no jogo. Não temos de mudar nada só porque vamos enfrentar Portugal", afirmou Asensio, em entrevista ao sítio da UEFA na Internet.



Além de elogiar a equipa das ‘quinas’, o avançado do Real Madrid, que se estreou nesta competição com um ‘hat-trick', salientou a “importância do jogo”, entre as duas equipas que venceram na primeira ronda, uma vez que só o primeiro classificado tem a qualificação garantida.



"É um jogo muito importante para nós. O nosso adversário também ganhou o primeiro desafio e foi importante termos feito cinco golos na primeira partida, sem sofrer nenhum, mas nunca se sabe o que poderá acontecer nos próximos embates, pelo que teremos de focar-nos no jogo com Portugal e tentar vencer", analisou o melhor marcador da competição até ao momento.



Portugal, que venceu a Sérvia por 2-0, na primeira jornada, defronta a Espanha, na terça-feira, a partir das 19:45 locais (18:45 em Lisboa), em Gdynia, na Polónia, com arbitragem do alemão Tobias Stieler.