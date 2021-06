Euro2020. Ousmane Dembélé falha o resto do torneio devido a lesão

Dembélé foi atingido no joelho na parte final do encontro frente aos magiares, no qual foi aposta para a segunda parte do selecionador Didier Deschamps, tenso sido substituído por Thomas Lemar, aos 87 minutos do encontro.



Hoje, a Federação Francesa de Futebol (FFF), após a realização de exames radiológicos, revelou que “o tempo de recuperação é incompatível com a sua permanência” na seleção.



Portugal e França defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h00 (horas em Lisboa), em Budapeste, à mesma hora que a Alemanha recebe a Hungria, em Munique.



Na classificação do Grupo F, Portugal ocupa o terceiro lugar, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.