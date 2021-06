Euro2020: Paulo Sousa quer Polónia "protagonista" frente à Eslováquia

O selecionador da Polónia, o português Paulo Sousa, está confiante num bom arranque dos polacos no Euro2020, na segunda-feira, contra a Eslováquia, destacando a qualidade dos futebolistas que comanda, apesar de lamentar as duas 'baixas' de vulto no ataque.