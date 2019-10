Euro2020. Portugal domina e vence Luxemburgo em Alvalade

Inês Geraldo - RTP Comentários 11 Out, 2019, 22:03 / atualizado em 11 Out, 2019, 22:19 | Futebol Internacional

Portugal entrou a todo o gás na partida e Ronaldo foi o primeiro a tentar o golo. A apenas dois tentos de alcançar os 700 golos da carreira, CR7 cedo tentou colocar a seleção em vantagem. Até aos dez minutos, Bernardo Silva e Ronaldo reclamaram grandes penalidades que não foram marcadas pelo árbitro da partida.





Félix esteve perto do golo aos 15 minutos, com um remate perigoso ao lado e um minuto depois, uma grande incursão de Nélson Semedo pela direita, terminou com um cruzamento atrasado para Bernardo Silva que apenas teve de rematar para a baliza sem o guarda-redes Moris.





O guardião luxemburguês teve um manancial de grandes defesas durante a partida, defendendo um pontapé enrolado de Ronaldo. O Luxemburgo tentou dar o ar da sua graça e Vincent Thill colocou Rui Patrício à prova com dois remates que o jogador do Wolverhampton defendeu.





Na segunda parte, a seleção voltou a entrar bem e Bruno Fernandes aquece as luvas a Moris, com um remate forte, logo aos 49 minutos. Ronaldo tentou o segundo golo da partida com um pontapé de bicicleta e Moris voltou a defender com dificuldade um disparo de Bruno Fernandes, de fora da área.





Portugal continuou a dominar e acercar-se da baliza do Luxemburgo e aos 65 minutos, a pressão de Cristiano Ronaldo surtiu efeito sobre Chanot, o esférico sobrou para o capitão português, que, com Moris adiantado, fez uma "chapelada" monumental para o segundo golo da noite. Golo 699 de CR7 na carreira e festa em Alvalade.





A equipa treinada por Luc Holtz tentou o golo de honra mas foi Portugal que continuou a criar mais perigo. Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo estiveram perto do terceiro mas sem pontaria afinada. Já perto do tempo de descontos, Gonçalo Guedes recebeu uma bola que não foi cortada pela defesa do Luxemburgo e rematou forte para o terceiro golo da noite. A bola ainda desviou em Gerson.





Com esta vitória, Portugal passa a somar 11 pontos em cinco jogos e mantém-se a cinco pontos da Ucrânia, adversário da seleção portuguesa na próxima segunda-feira.