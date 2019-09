Euro2020. Turco Cüneyt Çakir arbitra o Sérvia-Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Set, 2019, 11:45 / atualizado em 05 Set, 2019, 11:45 | Futebol Internacional

Çakir, de 42 anos, que possuiu insígnias da UEFA desde 2010, será auxiliado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun, enquanto o também turco Hüseyin Göçek vai ser o quarto árbitro, no encontro a realizar no Estádio Rajko Mitic.



Depois de estar na Sérvia, Portugal viaja até à Lituânia, na terça-feira, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.



No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).



A seleção lusa, detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e o Luxemburgo, segundo, com quatro.



Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no "play-off", via Liga das Nações