Everton perde 10 pontos por infrações financeiras

O clube tinha reportado na última época perdas nos últimos três anos, que ascendiam a 372 milhões de libras (cerca de 425 milhões de euros).As regras da Premier League para a sustentabilidade financeira admitem para um período de três anos o máximo de perdas até 105 milhões de libras (120 milhões de euros), números muito abaixo dos apresentados pelos "toffees".O clube informou estar “chocado e desapontado” e que irá recorrer da decisão, que o atira para o último lugar da liga, com os mesmos quatro pontos do Burnley.A equipa, treinada por Sean Dyche e que soma quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, conta com os portugueses João Virgínia, André Gomes, Beto e Chermiti.