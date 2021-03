Everton regressa às vitórias na "Premier League"

Com o internacional português André Gomes em campo, até aos 88 minutos, e o guarda-redes João Virgínia entre os suplentes, o Everton, que tem um jogo em atraso, voltou a somar três pontos na partida da 26.ª ronda da prova, contabilizando, agora, 43, os mesmos do rival de Merseyside.Em Goodison Park, logo aos nove minutos, o islandês Gylfi Sigurdsson desmarcou o avançado brasileiro dentro da área, para este bater o habitual suplente Fraser Foster e anotar o terceiro golo consecutivo na "Premier League", o quinto na presente edição.Os "saints", privados de jogadores importantes como Oriol Romeu, Takumi Minamino, Kyle Walker-Peters e Theo Walcott, não vencem há nove partidas – conquistaram apenas um ponto, mas permanecem no 14.º posto, com 30.

A Liga inglesa é liderada de forma isolada pelo Manchester City (62 pontos), contra os 50 do segundo colocado Manchester United e 49 do Leicester, que fecha o pódio.