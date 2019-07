Ex-"colchonero" Tiago acredita na afirmação de João Félix

Mário Aleixo - RTP Comentários 11 Jul, 2019, 08:52 / atualizado em 11 Jul, 2019, 08:52 | Futebol Internacional

"Acho que ele se vai sentir muito acarinhado, ninguém lhe vai pedir no início que faça milagres, que meta 50 golos. Aqueles adeptos apenas querem dedicação e empenho, e aquilo que vi do João, ele tem", disse.



Antes da cerimónia de apresentação do Canal 11, nova estação dedicada ao futebol português, Tiago afirmou que a contratação de João Félix está "a chamar muito a atenção" tanto em Portugal como em Espanha e espera que o jogador, de 19 anos, "seja muito feliz".



"Tanto em Portugal como em Espanha é um valor recorde. É um miúdo de 19 anos, mas cheio de qualidade. Está a chamar muito a atenção e está a falar-se muito do Atlético de Madrid, um clube fantástico pelo qual sou apaixonado. Espero que tenha muita sorte e que seja muito feliz", concluiu.



O presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, também marcou presença na cerimónia e afirmou que, em Espanha, espera-se muito de João Félix, assinalando o investimento surpreendente do clube madrileno na sua contratação.



"É verdade que é um preço muito surpreendente, vamos ver o resultado. É uma grande promessa e creio que o Atlético de Madrid fez este investimento porque estamos perante um grande jogador. Esperamos muito de João Félix", afirmou.



João Félix foi contratado ao Benfica pelo Atlético de Madrid num negócio de 126 milhões de euros, naquela que é a quarta transferência mais cara da história do futebol.