Ex-Vitória Borevkovic espera adversário "forte" e pede ao Hajduk para "dominar"

O central de 25 anos regressou na época em curso ao futebol croata, após quatro temporadas em Portugal – três no Rio Ave e uma em Guimarães – e avisou que, no Estádio D. Afonso Henriques, “ninguém é favorito” contra o Vitória, realçando que os visitantes sentem, por norma, “dificuldades”.



“Logo depois do jogo na Croácia disse que não podemos pensar que vai ser fácil. (…) Disse aos meus companheiros que vai ser um jogo muito difícil para nós. (…) Vamos defrontar uma equipa muito forte em casa. Passei aqui o meu último ano e sei que o Vitória joga muito bem em casa”, realçou, na antevisão ao desafio agendado para as 17:00 de quarta-feira, ao lado do treinador, Valdas Dambrauskas.



Ausente da primeira mão, a cumprir castigo relativo ao jogo europeu mais recente que fizera – o Rio Ave – AC Milan, para o ‘play-off’ da Liga Europa, em 2020 -, Borevkovic perspetivou um “jogo diferente do da Croácia”, em que o Hajduk venceu por 3-1, e pediu aos seus colegas para terem bola.



“Se viermos para defender não vai ser bom para nós. Temos de pensar em ter o domínio do jogo. (…) O Vitória vai entrar mais forte, mais ofensivo, mas isso não vai mudar nada para nós. Vamos tentar jogar da forma como gostamos, com domínio de bola”, adiantou, realçando que o conjunto minhoto “não mudou muito” face ao que era com Pepa, o seu treinador na época passada.



Já o técnico do conjunto de Split recusou ser “favorito” a seguir em frente na prova, apesar dos dois golos de vantagem, e mostrou-se mais preocupado em ver o “plano de jogo” executado, com atenção aos “detalhes” e aos “pontos fortes” da equipa lusa, para a “neutralizar”.



“Temos um plano de jogo que queremos executar. Queremos proteger a vantagem, mas ao mesmo tempo atacar a baliza do nosso adversário, acreditamos que a resposta do nosso adversário será diferente. Acredito que o Vitória é uma equipa melhor do que jogou naquele jogo”, referiu.



A propósito das declarações do médio Lukas Grgic, a dar conta do “medo nos olhos” dos atletas vitorianos durante a primeira mão, Valdas Dambrauskas realçou que os “mind games [jogos psicológicos]” fazem parte do futebol, mas que “tudo é decidido no relvado”.



Os croatas do Hajduk Split defrontam o Vitória de Guimarães no encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 17:00 de quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do turco Ali Palabiyik.