Fábio Carvalho disse ter desejado o Liverpool assim que soube do interesse

"Assim que ouves que o Liverpool está interessado em ti, apenas tens o pensamento que é juntares-te à equipa", assinalou o médio, de 19 anos, citado pelo Liverpool, clube que conta também com o internacional luso Diogo Jota.



Fábio Carvalho assinou pelo Liverpool depois de uma época de sucesso no Fulham, do treinador português Marco Silva, na qual marcou 11 golos e fez oito assistências e foi um dos jogadores em evidência na subida da equipa à Liga inglesa.



O médio internacional português sub-21, que já tinha sido anunciado como reforço dos 'reds', mas que hoje foi apresentado, revelou ainda que uma das principais razões para optar pelo Liverpool deveu-se à possibilidade de trabalhar com Jürgen Klopp.



"Tenho visto o que tem feito para ajudar os jogadores a subirem de patamar, estou convicto que é a pessoa certa para me ajudar", disse ainda o médio.



Também em declarações aos meios de comunicação do clube, o técnico alemão não poupou nas palavras e disse que Fábio Carvalho é o tipo de jogador capaz de fazer com que um estádio se renda ao seu futebol.



"Que talento que ele é, certo? Um jogador capaz de deixar um estádio aos seus pés. O seu desempenho tem personalidade, é confiante e arrisca com a bola, quer fazer com que as coisas aconteçam", elogiou Klopp.



Na carreira, Fábio Carvalho, nascido em Torres Vedras, iniciou-se nas escolinhas do Benfica, antes de ir ainda criança para Inglaterra, onde passou pelo Balham e depois pelos iniciados do Fulham, clube em que se manteve até aos seniores.