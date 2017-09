FC Barcelona confirma ausência de Dembélé entre três a quatro meses

Lusa 17 Set, 2017, 14:25 | Futebol Internacional

Dembélé, que protagonizou a transferência mais cara dos catalães, lesionou-se no sábado, no triunfo dos catalães no terreno do Getafe (2-1), no qual foi substituído aos 29 minutos.



De acordo com o clube, o avançado, contratado por 105 milhões de euros ao Borussia Dortmund, vai ser operado na próxima semana, por Sakari Orava, na Finlândia, tendo previsto um período de recuperação entre três meses e meio e quatro meses.



"Os exames realizados ao jogador Ousmane Dembélé confirmaram a rotura do tendão do bíceps femoral da perna esquerda", detalha o FC Barcelona.



O FC Barcelona vai visitar o Sporting, a 27 de setembro, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, e recebe os 'leões', na sexta e última ronda, a 05 de dezembro.