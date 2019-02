FC Barcelona e Real Madrid defrontam-se nas meias da Taça do Rei

Lusa Comentários 01 Fev, 2019, 19:23 / atualizado em 01 Fev, 2019, 19:24 | Futebol Internacional

Última partida entre as duas grandes equipas de Espanha terminou com uma goleada do FC Barcelona | Reuters

O jogo da primeira mão entre catalães, nos quais alinha o internacional português Nélson Semedo, e madridistas está marcado para 06 de fevereiro, em Camp Nou, em Barcelona, enquanto o segundo encontro realiza-se no dia 27, no Santiago Bernabéu, na capital espanhola.



De resto, quatro dias depois da segunda mão, os dois emblemas voltam a encontrar-se em Madrid, em jogo da 26.ª jornada da liga espanhola.



O FC Barcelona, que eliminou o Sevilha nos quartos de final, venceu as últimas quatro edições da Taça do Rei, somando um total de 30 troféus. Já o Real Madrid, que deixou para trás o Girona nos ‘quartos’, tem 19 taças conquistadas, a última das quais em 2014, precisamente numa final contra o rival catalão.



A outra meia-final da Taça do Rei vai opor o Bétis, de William Carvalho, ao Valência, de Gonçalo Guedes, sendo que a primeira mão disputar-se-á em Sevilha, em 6 de fevereiro, e a segunda em Valência, em 27.



A final da Taça do Rei está agendada para 25 de maio e vai realizar-se precisamente no reduto do Bétis, o Estádio Benito Villamarin.