FC Barcelona goleia Betis e consolida liderança da liga espanhola

21 Jan, 2018

Em Sevilha, após uma primeira parte em que o Betis conseguiu equilibrar a contenda, o 'barça', com Nelson Semedo e André Gomes a titulares, decidiu a partida já no segundo tempo, com o croata Ivan Rakitic a inaugurar o marcador aos 59 minutos.



O argentino Lionel Messi, aos 64 e 80 minutos, consolidou o estatuto de melhor marcador da prova, com 19 golos, e o uruguaio Luis Suárez também bisou, aos 69 e 90.



Com este triunfo, o FC Barcelona passou a somar 54 pontos, mais 11 do que o Atlético de Madrid, que no sábado empatou em casa com o Girona (1-1), e mais 14 do que o Valência, derrota na visita ao Las Palmas (2-1). O Betis segue na 10.ª posição, com 27 pontos.



Na quarta posição, com menos um jogo, mas já a 19 pontos dos 'blaugrana', está o Real Madrid, que hoje goleou o Deportivo, por 7-1, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo, que não marcava há mais de um mês.



O português fez os quinto e sexto golos dos 'merengues', aos 78 e 84 minutos, saindo a sangrar do segundo tento, depois de ser tocado involuntariamente na cabeça por um adversário.



Nacho (32 e 88 minutos), Gareth Bale (42 e 58) e Luka Modric (68) marcaram os restantes golos do Real Madrid, que esteve em desvantagem graças a um golo de Adrian, ex-jogador do FC Porto, aos 23.



Na luta por um lugar na Liga Europa da próxima temporada está o Celta de Vigo, que foi vencer a casa da Real Sociedad, por 2-1, subindo ao sétimo posto, com 28 pontos, a quatro do Sevilha, enquanto os bascos sofreram a terceira derrota consecutiva e são 15.os, com 23.



No outro encontro do dia, o Alavés (16.º) e o Leganés (13.º empataram a dois golos.