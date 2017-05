FC Barcelona segura guarda-redes Ter Stegen até 2022

Lusa 29 Mai, 2017, 15:45 | Futebol Internacional

Ter Stegen, de 25 anos, assumiu a titularidade na equipa catalã esta época, depois de o chileno Claudio Bravo, que ainda fez os dois jogos da supertaça de Espanha e o primeiro do campeonato, ter assinado pelo Manchester City.



Antes da saída de Bravo, Ter Stegen era opção a titular nos jogos da Taça do Rei e da Liga dos Campeões, numa política de rotatividade na equipa comandada desde 2014 por Luis Enrique, que neste final de época deixa o clube.



Na próxima época Ter Stegen, que chegou ao FC Barcelona na primeira temporada de Luis Enrique, em 2014/15, e terá uma cláusula de rescisão de 180 milhões de euros, terá um novo treinador, que o FC Barcelona anuncia hoje.



Em três épocas no clube, o guardião conquistou dois campeonatos, três taças do rei, uma Liga dos campeões, um mundial de clubes, uma supertaça de Espanha e uma supertaça europeia.