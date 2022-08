Fenerbahçe, de Jorge Jesus, estreia-se com empate na Liga turca

A equipa de Jorge Jesus foi a primeira a marcar, aos 19 minutos, pelo avançado equatoriano Enner Valência, na execução de um penálti, mas 10 minutos volvidos, o Umraniyespor empatou pelo central croata, Tomislav Glumac, de cabeça, após cruzamento para a área de Ermir Lenjani.



Ainda antes do intervalo, o Fenerbahçe recolocou-se em vantagem, de novo por Valência, que 'bisou' num lance de contra-ataque, depois de solicitado no espaço pelo seu companheiro Diego Rossi, mas o Umraniyespor veio com tudo para a segunda parte com a firme disposição de dar a volta ao resultado.



No espaço de seis minutos operou mesmo a reviravolta, aos 67 e 73 minutos, pelo avançado romeno Valentin Gheorge, na sequência de um pontapé de canto batido para a entrada da área com a defesa da casa a ‘dormir’, e pelo avançado croata Antonio Mrsic, de penálti, após um derrube do lateral esquerdo brasileiro Luan Peres ao avançado Onur Ayik.



O Fenerbahçe, com Bruma como suplente utilizado, evitou a derrota já no período de compensações, aos 90+2 minutos, pelo dianteiro alemão Mergim Berisha, que rendera o avançado norueguês Joshua King, depois do intervalo.



Com este empate na primeira jornada, o Fenerbahçe segue em sétimo lugar, com um ponto, atrás de seis equipas que se estrearam com vitórias, o Basaksehir, o Alanyaspor, o Trabzonspor, atual campeão, o Adana Demirspor, o Galatasaray e o Besiktas, todos com três pontos.