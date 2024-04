Fernando Santos despedido do Besiktas

"Separámo-nos do treinador Fernando Santos. Agradecemos a Santos pelos seus serviços e desejamos-lhe sucesso no futuro”, referiu o Besiktas, em comunicado, que refere que o português será substituído até final da temporada por Serdar Topraktepe, treinador da equipa de juniores.



A decisão do Besiktas surge horas depois de o clube ter somado o quinto jogo consecutivo sem vencer na Liga turca de futebol, ao empatar em casa diante do Samsunspor (1-1), em encontro da 32.ª jornada.



Com esta igualdade, após um empate e três derrotas seguidas, o Besiktas manteve-se no quarto lugar, com 48 pontos, mais dois do que o Kasimpasa, que perdeu na receção ao Konyaspor.



Contratado em janeiro, o antigo selecionador português, de 69 anos, venceu apenas sete dos 16 encontros disputados no Besiktas, perdendo cinco e empatando quatro.



Este era um regresso de Fernando Santos a um clube, cerca de 14 anos depois, após passagens pelas seleções de Grécia, Portugal, pelo qual foi campeão europeu em 2016, e Polónia.