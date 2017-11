Fernando Santos diz que vai ser difícil escolher convocados para o Mundial

Inês Geraldo - RTP 13 Nov, 2017, 18:21 / atualizado em 13 Nov, 2017, 18:24 | Futebol Internacional

"Vai ser muito difícil para mim", são estas as palavras de Fernando Santos quando questionado sobre os jogadores que vai levar ao Mundial da Rússia, no próximo ano. O selecionador português disse que há um grupo vasto, de perto de 40 jogadores, que apresenta características interessantes para estar no grupo mas muitos irão ter de ficar de fora.



"É bom ter esta dor de cabeça. É bom sinal, é sinal da qualidade do jogador português. Acho que temos à volta de 40 jogadores que podem integrar, 17 ficarão seguramente de fora", explicou o selecionador nacional.



Rúben Neves e a esperança de estar no Mundial

No entanto, Fernando Santos deixou uma garantia: há pelo menos um jogador que se encontra certo nos escolhidos. Por certo, será a o capitão da equipa portuguesa, Cristiano Ronaldo.Apesar de não participar no Mundial pela primeira vez em muitos anos, Fernando Santos deixou elogios à equipa dos Estados Unidos, que amanhã vai ser adversário de Portugal, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria."É uma equipa com um jogo objetivo, mais rápido, com jogadores de boa qualidade técnica, muito bons a nível do passe e da recepção. São jogadores que promovem um jogo rápido. Uma equipa com a qual temos de muita atenção".Numa jornada dupla em que Fernando Santos chamou muitas caras novas, o técnico português garantiu que vai tentar fazer com que todos consigam a estreia com a camisola portuguesa e mostrem credênciais."Se tiver oportunidade, todos ou quase todos irão jogar. Se o jogo não permitir, não acontecerá. A minha ideia é ter uma equipa forte", concluiu o selecionador português.A acompanhar Fernando Santos na conferência de imprensa esteve Rúben Neves, médio que esta temporada se transferiu do FC Porto para o Wolverhampton Wanderers, do segundo escalão do futebol inglês.O jogador diz que acalenta o sonho de estar no Mundial da Rússia mas garante que a equipa portuguesa está bem servida e que quem for escolhido vai corresponder em campo."Tenho esse sonho [de ir ao Mundial]. A seleção está muito bem servida e tenho a certeza que os que forem escolhidos irão dar o seu máximo e Portugal irá representar muito bem o seu país".Questionado sobre a partida desta terça-feira frente aos Estados Unidos, Rúben Neves disse que a equipa portuguesa está consciente das dificuldades mas que Portugal entra sempre em campo para dar o melhor.