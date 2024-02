Fernando Santos regressa aos triunfos na Turquia

Em Istambul, após o ‘nulo’ (0-0) no campo do Kayserispor na ronda passada, Semih Kilicsoy, avançado de apenas 18 anos, abriu a contagem, aos 49 minutos, e Cenk Tosun fixou o triunfo, aos 71, numa partida em que o médio luso Gedson Fernandes foi titular na equipa de Fernando Santos.



Com este resultado, a formação do antigo selecionador nacional, e campeão europeu por Portugal em 2016, continua no quarto posto, agora com 43 pontos, em igualdade com o Trabzonspor, terceiro, que no domingo venceu no campo do Pendikspor, equipa liderada por Ivo Vieira, também por 2-0.



Ainda assim, o Besiktas está a uns distantes 26 pontos do Galatasaray, que lidera a competição, com 69, logo seguido pelo Fenerbahçe, com 67.