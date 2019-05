Fernando Santos revela escolhas para a Liga das Nações

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Mai, 2019, 12:32 / atualizado em 23 Mai, 2019, 12:33 | Futebol Internacional

As escolhas do treinador nacional foram reveladas na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa que teve lugar ao início da tarde desta quinta-feira.



Eis a lista dos jogadores escolhidos:



Guarda-redes - Beto, José Sá e Rui Patrício;



Defesas – João Cancelo, José Fonte, Nelson Semedo, Mário Rui, Pepe, Raphael Guerreiro e Rúben Dias;



Médios – Bruno Fernandes, Danilo Pereira, João Moutinho, Pizzi, Rúben Neves, William Carvalho;



Avançados - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diego Sousa, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafa.



Portugal defronta a Suíça nas meias-finais, em 5 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para a final, em Guimarães.



A final está agendada para 9 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugar, no Estádio D. Afonso Henriques.