Fernando Santos volta a deixar Cristiano Ronaldo de fora

Mário Aleixo 04 Out, 2018, 12:35 Futebol Internacional

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, divulgou esta sexta-feira a lista de convocados após o Mundial2018, para um jogo particular com a Escócia e para o segundo desafio para a Liga das Nações, frente à Polónia.





O anúncio foi feito ao início da tarde na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Ronaldo também não será chamado para as partidas marcadas para novembro, com Itália (dia 17) e Polónia (dia 20).



O jogador fez questão de salientar que esta situação não significa menor compromisso com a seleção frisando que nunca renunciará à equipa das quinas, que representa com o maior orgulho.



Eis a lista dos 25 jogadores escolhidos:





Guarda-redes - Beto (Goztepe), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton);



Defesas - Cédric Soares (Southampton), João Cancelo (Juventus), Kevin Rodrigues (Real Sociedad), Luís Neto (Zenit), Mário Rui (Nápoles), Pedro Mendes (Montpellier), Pepe (Besiktas) e Rúben Dias (Benfica);



Médios - Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern), Rúben Neves (Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis);



Avançados - André Silva (Sevilha), Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (RB Leipzig), Éder (Lokomotiv Moscovo), Gonçalo Guedes (Valência) e Hélder Costa (Wolverhampton).





A seleção nacional A defronta a Polónia, em Chorzow, no dia 11, para a segunda jornada da Liga das Nações, às 19h45 portuguesas, deslocando-se em seguida à Escócia, onde no dia 14 jogará frente à equipa da casa, em Glasgow (17h00), em jogo de caráter particular.