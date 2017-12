Figo diz que Portugal foi sorteado "num dos grupos mais difíceis"

Lusa 06 Dez, 2017, 14:39 / atualizado em 06 Dez, 2017, 15:14 | Futebol Internacional

"Sem dúvida que Portugal calhou num dos grupos mais difíceis, mas tem uma das melhores equipas da atualidade e as aspirações têm de ser as mesmas", observou o ex-jogador, à margem da festa de natal da Fundação Luís Figo, em Lisboa.

A seleção campeã europeia, orientada por Fernando Santos, foi sorteada no Grupo B do Campeonato do Mundo de 2018 -- cuja fase final se vai realizar na Rússia -, em conjunto com as representações de Espanha, Marrocos e Irão.

"Portugal e Espanha são os favoritos, não apenas no grupo, mas na própria competição, ainda que seja preciso ter em conta que as outras duas seleções podem surpreender, tendo, inclusive, realizado qualificação fantástica", assinalou.

Figo lembrou as dificuldades sentidas para vencer por 2-0 a congénere iraniana, atualmente treinada pelo português Carlos Queiroz, na fase final do Mundial2006, na Alemanha, num jogo em que capitaneou a equipa lusa.

O ex-jogador reclamou o "fim das polémicas" no futebol português, manifestando o desejo de ver o Sporting sagrar-se campeão nesta época, num campeonato marcado pelo equilíbrio, e desvalorizando a eliminação na Liga dos Campeões, após a derrota por 2-0 sofrida na terça-feira, em Barcelona.

"Era um resultado esperado, mas o Sporting fez uma boa Liga dos Campeões, num grupo difícil. Tem de se focar agora no campeonato e na Liga Europa, procurando chegar o mais longe possível, sem ter obrigação de a ganhar", sustentou.