Flamengo de Jesus empata no Equador na 1.ª mão da Supertaça sul-americana

A formação da casa adiantou-se aos 20 minutos, num livre direto de Jacob Murillo, o conjunto do português Jorge Jesus deu a volta, com tentos de Bruno Henrique, aos 65, e Pedro, aos 85, mas, aos 90+1, Cristian Pellerano selou o 2-2 final de grande penalidade.





No lance que deu o emapte ao "mengão" o avançado brasileiro Bruno Henrique sofreu choque brutal com Pinos, guarda-redes do Independiente, e deixou o jogo – substituído por Pedro – transportado de maca. Também Rodrigo Caio se lesionou – aparentemente, com um problema muscular – e abandonou a partida aos 84 minutos.







O encontro da segunda mão realiza-se na próxima quarta-feira, 26 de fevereiro, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 locais (00h30 de 27 de fevereiro, em Lisboa).