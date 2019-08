Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Ago, 2019, 07:31 / atualizado em 16 Ago, 2019, 07:31 | Futebol Internacional

"O Flamengo, Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões no Mónaco, encerrar as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", informou o clube.





O presidente do clube do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim, tinha afirmando no início de agosto que havia interesse do Flamengo em contar com o avançado de 29 anos, que, segundo meios de comunicação social brasileiros e italianos poderá ir para o Brescia.