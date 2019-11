Flamengo prepara final da Taça dos Libertadores debaixo de grande secretismo

A equipa brasileira, treinada pelo português Jorge Jesus, utilizou a Villa Deportiva Nacional, sede da seleção nacional do Peru, para começar a preparar o duelo com os argentinos do River Plate, que se disputa no sábado, às 20h00.



Este nível de secretismo não se tinha verificado sequer nos jogos mais importantes da seleção do Peru, que esteve sempre exposta aos olhares dos vizinhos, cujos edifícios estão a poucos metros do campo de treinos.



A sessão de trabalhos só foi aberta aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, nos quais o Flamengo trabalhou com todos os seus jogadores em aparente boas condições. A equipa voltará a trabalhar no mesmo local na sexta-feira, antes do reconhecimento do relvado do Estádio Monumental de Lima, palco da final.