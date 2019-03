Francisco Chaló o melhor treinador na Argélia

Segundo uma votação promovida por um canal de televisão o técnico, da equipa do Paradou, chegou aos 89 por cento (%) contra os 11 % do treinador Thierry Froger da formação líder do campeonato USM Alger.



O treinador tem a sua formação em 3.º lugar a 6 pontos do primeiro e vê nesta preferência o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em apenas oito meses que está a realizar com Miguel França e André Mota, os outros portugueses da equipa técnica.



O técnico dirige uma equipa de um clube recente do futebol argelino, praticamente sem adeptos, com um orçamento muito abaixo de outras formações, com uma média de idades de 21 anos e a jogar em casa emprestada.





Francisco Chaló está farto de bater recordes e já colocou três jogadores na seleção principal da Argélia.





O treinador falou com o jornalista da Antena 1, Fernando Eurico, e fez revelações sobre o passado presente e futuro.



Pelos resultados e qualidade do trabalho é natural a cobiça. Chaló confessa ter recebido muitos convites mas o futuro está em aberto.Na Argélia está atento às notícias do meio futebolístico sobre o mais famoso jogador do país: Yacine Brahimi de quem se diz que não vai continuar no FC Porto.Francisco Chaló, um português de 55 anos, rei do futebol argelino.