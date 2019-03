Franco Baresi diz que Cristiano Ronaldo ajudou a revitalizar futebol italiano

Lusa Comentários 20 Mar, 2019, 19:42 | Futebol Internacional

“Houve um renascimento no futebol italiano, que está a expandir-se novamente. Com a chegada de grandes jogadores, como o Ronaldo, o interesse aumentou ainda mais”, disse o antigo central, em entrevista à agência France Press, em Londres.



Segundo Baresi, a transferência do avançado internacional luso do Real Madrid para a Juventus, no verão passado, por 100 milhões de euros, foi “um sinal muito claro e positivo” e que beneficiou os emblemas transalpinos.



“As equipas italianas voltaram a ter bons desempenhos na Europa”, acrescentou, referindo-se ao facto de Itália estar representada nos quartos de final da Liga dos Campeões, com a Juventus, e da Liga Europa, com o Nápoles, já depois de Roma e Inter de Milão terem caído nos ‘oitavos’ daquelas duas provas, respetivamente.



Franco Baresi, de 58 anos, apenas conheceu um clube na carreira, o AC Milan, o qual representou durante 20 temporadas, entre 1977 e 1997. Além dos mais de 700 jogos com a camisola ‘rossonera’, Baresi conquistou seis campeonatos, três Taças dos Campeões Europeus, três Supertaças Europeias e duas Taças Intercontinentais, entre outros troféus.



Aquele que foi um dos melhores e mais respeitados centrais da história do futebol representou ainda a seleção italiana em 82 ocasiões e venceu o Campeonato do Mundo de 1982, em Espanha.