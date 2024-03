Fulham, de Marco Silva, derrotado em Wolverhampton

Depois de um ‘nulo’ ao intervalo no Estádio Molineux, onde o aniversariante luso Pedro Neto saiu lesionado, aos 45+1 minutos, dando lugar a Toti Gomes, foi Ait-Nouri a colocar os anfitriões na frente, servido, precisamente, pelo defesa português, aos 52 minutos.



Pouco depois, aos 67, Cairney introduziu a bola na própria baliza e deixou o encontro muito bem encaminhado para os locais, que ainda permitiram a Iwobi (90+8) encurtar distâncias, já com João Palhinha em campo no lado dos ‘cottagers’, que ocupam o 12.º lugar do campeonato.



Nos ‘wolves’, que ascenderam ao oitavo posto, com 41 pontos, José Sá e Nélson Semedo constaram entre os titulares.



O Sheffield United deixou, provisoriamente, a ‘cauda’ da tabela, por troca com o Burnley, depois de ter empatado a dois golos em Bournemouth (13.º), que só evitou o desaire nos descontos, quando o turco Enes Unal fez o ‘gosto ao pé’.



No sul de Londres, Crystal Palace (14.º) e Luton (18.º) empataram a um golo, com o tento dos visitantes a acontecer aos 90+6 minutos, pelo suplente utilizado Cauley Woodrow.