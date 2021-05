Futebolista internacional lusa Jéssica Silva termina contrato com o Lyon

“A partir de hoje deixo de ser jogadora do Olympique de Lyon, um clube que me permitiu viver os melhores momentos desportivos da minha carreira. Tive a sorte de partilhar balneário com as melhores jogadoras do Mudo e aprender com elas”, escreveu Jéssica Silva na rede social Instagram.



Sem revelar qual o futuro, a extremo portuguesa, de 26 anos, assinala ainda a conquista da Liga dos Campeões na última época e apoio que teve das suas companheiras de equipa “num período largo de recuperação” a uma lesão grave, no tendão de Aquiles.



Jéssica Silva teve no Lyon a terceira experiência fora de Portugal, depois de também ter representado as suecas do Linkopings (2014) e as espanholas do Levante (2017/18 e 2018/19), além do União Ferreirense, Albergaria e Sporting de Braga.



O Lyon, que tem dominado o futebol europeu e francês, atravessa uma época difícil, depois de ter sido eliminado nos quartos de final da ‘Champions’ pelo Paris Saint-Germain, segundo na Liga francesa a dois pontos das campeãs, mas com menos um jogo.