Gareth Bale pode deixar Real Madrid nos próximos dias

Após o jogo da competição de pré-temporada International Champions Cup, em Houston, nos Estados Unidos, que marcou a estreia do belga Eden Hazard nos ‘merengues’, Zidane justificou a exclusão do avançado.



“Ele não entrou na equipa porque o clube está a trabalhar na saída dele. Foi por isso que não jogou. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, pode ser já amanhã [segunda-feira], se for, será para melhor, espero, para o bem de todos, que seja em breve”, afirmou Zidane.



No encontro disputado no NRG Stadium, Corentin Tolisso, aos 15 minutos, Lewandowski, aos 67, e Serge Gnabry, aos 69, marcaram os golos dos bávaros, que alinharam de início com Renato Sanches, enquanto Rodrygo reduziu para os madridistas, aos 81.



Bale, de 30 anos, foi contratado em 2013 pelo Real Madrid ao Tottenham, por 100 milhões de euros, tendo um vínculo válido com o clube espanhol até junho de 2022.