Gasperini antevê jogo difícil com o Sporting, mas garante equipa motivada

“Estamos muito motivados, mas será uma partida muito difícil, contra um adversário de valor”, afirmou Gian Piero Gasperini, em conferência de imprensa de antevisão do jogo, admitindo que a Atalanta poderá ter “uma pequena vantagem” por jogar em casa.



O encontro da primeira mão, realizado na semana passada, no Estádio José Alvalade, terminou com um empate 1-1, com Paulinho a adiantar os 'leões', antes de Scamacca empatar para os italianos.



Gasperini descreveu o Sporting como “uma equipa de muito valor”, lembrando que os ‘leões’ ocupam “o primeiro lugar na Liga portuguesa e têm boas possibilidades de vencer" o campeonato luso.



“Devemos estar muito atentos, é muito importante sermos eficazes. Esta é a segunda parte da eliminatória”, disse Gasperini, acrescentando: “É importante entrarmos fortes”.



O técnico da Atalanta lembrou que o jogo de quinta-feira será o quarto da época entre as duas equipas, que se defrontaram na fase de grupos da Liga Europa, e descreveu os três encontros anteriores, nos quais os italianos somaram uma vitória (2-1), em Alvalade, e um empate (1-1), em Bérgamo, como “muito equilibrados”.



A Atalanta, atual sexta classificada da Liga italiana, chega ao embate com o líder da Liga portuguesa depois de no fim de semana ter empatado a dois golos com a Juventus, em Turim, para a Serie A.



O jogo entre Atalanta e Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, às 20:00 (horas de Lisboa) e terá arbitragem do suíço Sandro Schärer.