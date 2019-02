Gelson Martins dá vitória ao Mónaco com assistência de Rony Lopes

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 22:48 | Futebol Internacional

O lance decisivo do encontro aconteceu logo aos 13 minutos, numa jogada pelo flanco esquerdo, com Rony Lopes a desmarcar-se para receber um passe e a cruzar para o segundo poste, onde surgiu Gelson Martins a finalizar com êxito.



O treinador português Leonardo Jardim optou por incorporar no onze inicial da equipa monegasca três internacionais lusos, Adrien Silva e Gelson Martins, emprestados pelos ingleses do Leicester e pelos espanhóis do Atlético Madrid, respetivamente, na ‘janela’ de mercado de janeiro, e Rony Lopes.



Com este triunfo, o Mónaco saiu da zona de despromoção, sendo agora o 16º classificado, com 22 pontos, enquanto o Nantes é 14º, com 27.



Nos outros dois jogos hoje disputados, o Marselha, com o central português Rolando no banco de suplentes, de onde não chegou a sair, recebeu e venceu o Amiens por 2-0, enquanto o Angers se impôs em casa ao Nice por 3-0.



O campeonato é liderado pelo Paris Saint-Germain, com 59 pontos, seguido do Lille, com 49, mas com mais dois jogos que o líder, e do Lyon, com 46, com mais três jogos do que a equipa parisiense.