Girona empata em Almería, mas isola-se à `condição` na liderança

A formação da Catalunha partiu para a ronda, a primeira da segunda volta, em igualdade pontual com os ‘merengues’ (48), que só em 01 de fevereiro jogam a partida desta ronda, frente ao Getafe, uma vez que hoje vão disputar a final da Supertaça de Espanha, diante do FC Barcelona, em Riade.



Com o guarda-redes português Luís Maximiano na baliza, o Almería, último classificado da prova, ainda sem vitórias, somou o sexto empate na presente edição da La Liga, num encontro em que o Girona jogou os últimos minutos reduzido a 10 elementos, depois da expulsão de Aleix García, aos 80.



O empate na Andaluzia deixa o Girona no comando da prova à condição, com 49 pontos, mais um do que o Real Madrid.



Numa jornada que só ficará concluída em 01 de fevereiro, o Valência visitou e goleou o Cadiz por 4-1, marcando dois golos já nos descontos do segundo tempo, de uma partida na qual o português Thierry Correia entrou em campo aos 62 minutos, quando a sua equipa já vencia por 2-1.



Ao intervalo, as duas equipas estavam empatadas a um golo, depois de Hugo Duro ter marcado para os visitantes, aos oito minutos, e Alcaraz ter reposto a igualdade, aos 21, na conversão de uma grande penalidade.



No segundo tempo, Diego Lopez (52) colocou os valencianos em vantagem, tendo Javi Guerra e Jesus Vasquez, ambos saídos do banco no duranre a segunda parte, ampliado a vantagem aos quatro e oito minutos dos descontos.



O triunfo mantém o Valência no oitavo lugar da classificação, com 29 pontos, e a três dos lugares europeus, e deixa o Cadiz, que não vence para a Liga nacional há 11 jogos, desde 16 de setembro, no 18.º e antepenúlitmo lugar.