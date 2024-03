Girona falha aproximação ao Real na La Liga

Um golo do defesa Jose Copete, aos 33 minutos, resolveu o jogo da 27.ª jornada e foi suficiente para impor a terceira derrota à equipa sensação do campeonato, nos últimos quatro encontros (depois de ter perdido apenas uma vez nas primeiras 23 rondas), e afastar o Maiorca dos lugares de despromoção.A equipa sensação da prova não só desaproveitou o deslize do Real Madrid (empate 0-0 no estádio do Athletic Bilbau) e viu o Barcelona reduzir o atraso, como ficou mais ameaçada pelo Atlético de Madrid, quarto colocado, agora a apenas quatro pontos de distância.Os "colchoneros" venceram por 2-1 na receção ao Bétis, resolvendo a questão na primeira parte, graças a um autogolo do guarda-redes português Rui Silva, aos oito minutos, e um tento de Morata, aos 44, depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 28.





O Barcelona manteve-se no terceiro lugar do campeonato, a oito pontos do Real Madrid, reduzindo para apenas um ponto a distância para o Girona.