Golo 200 de Rooney atrasa Manchester City

O treinador José Mourinho foi espetador na bancada e só pode ter razões para sorrir, já que após os "tropeções" dos outros candidatos, Tottenham, Chelsea, Liverpool e Arsenal, agora foi a vez do vizinho do Manchester United perder pontos.



Mas o dia é mesmo de Rooney, o antigo jogador do United, que aos 31 anos abraçou novo desafio, com as cores do Everton. Aos 35 minutos encontrou o caminho das redes, aproveitando bem um erro de Leroy Sané e uma assistência de Dominic Calvert-Lewin.

Avançado de vento em popa

Desde 1992 que ninguém marcava tanto. Rooney junta-se assim ao lendário Alan Shearer, que marcou pelo Blackburn e Newcastle.



Para Rooney, trata-se efetivamente de um regresso às origens, já que foi formado no Everton, antes de integrar o plantel dos "red devils", onde esteve 13 anos. Parece estar a dar-se bem, já que na primeira ronda também marcou, ao Stoke City.



Muito tempo reduzido a 10, após a expulsão de Kyle Walker (segundo amarelo aos 44 minutos), o City reagiu, já com Bernardo Silva em campo (entrou aos 69) e conseguiu o mal menor, com o empate de Rahem Sterling, aos 82.



Ambos vitoriosos na primeira ronda, City e Everton descolam assim dos primeiros, com o Manchester United a seguir na frente agora só com a companhia de Huddersfield e West Bromwich Albion. Seguem-se, com quatro pontos, City, Everton, Watford, Liverpool e Southampton.