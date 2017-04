Golo 500 de Messi dá a vitória ao FC Barcelona na visita ao Real Madrid

Lusa 23 Abr, 2017, 21:58 / atualizado em 23 Abr, 2017, 22:31 | Futebol Internacional

O argentino 'bisou' na partida, ao marcar também aos 28 minutos, com Rakitic a fazer, aos 73 minutos, o outro golo dos catalães, enquanto os madridistas, com Cristiano Ronaldo a tempo inteiro, marcaram por dois antigos jogadores do FC Porto: Casemiro (28) e James Rodríguez, aos 86 minutos, já depois da expulsão de Sergio Ramos (77).



O resultado deixa a equipa de Luis Enrique, que contou com André Gomes a partir dos 70 minutos, na liderança do campeonato, com 77 pontos, os mesmos que os 'merengues', que têm um jogo a menos, a cinco jornadas do final do campeonato.



Num 'clássico' do futebol espanhol que teve de tudo, de golos a expulsões e polémicas, os catalães saíram por cima graças ao brilhantismo do argentino, que foi o melhor em campo.



A noite do 'astro' nem começou da melhor forma, tendo começado a sangrar aos 20 minutos, depois de chocar com Marcelo, com o cotovelo do brasileiro a acertar na cara do argentino.



Oito minutos depois, o ex--FC Porto Casemiro marcou o primeiro golo do encontro depois do remate de Sergio Ramos acertar no poste, confirmando o ascendente do Real Madrid, que já tinha tido várias oportunidades para marcar mas 'esbarrou' sempre nas defesas de ter Stegen, em particular Cristiano Ronaldo, que testou o alemão em várias ocasiões.



A liderança dos 'merengues' não durou muito, uma vez que cinco minutos depois Messi passou por vários defesas antes de consumar o empate que os 'culés' já mereciam depois de uma boa resposta ao golo sofrido.



No regresso dos balneários, a equipa de Luis Enrique deu mostras de querer controlar o encontro com circulação de posse de bola, deixando os pupilos de Zinedine Zidane com a opção de contra-ataques e bolas longas para Benzema, Ronaldo e Asensio (que substituiu o lesionado Bale no final da primeira parte) tentarem aproveitar.



Aos 73 minutos, e já com André Gomes em campo, uma perda de bola a meio-campo deixou o esférico nos pés de Rakitic, com o croata a tirar Kroos da frente antes de rematar de fora da área para o fundo das redes de Navas, consumando a reviravolta.



Os madridistas partiram em busca do empate, uma missão que se tornou mais difícil quando Sergio Ramos foi expulso aos 77 minutos, devido a uma entrada dura sobre Messi.



Dois minutos depois André Gomes deixou Piqué em frente a Keylor Navas, mas o costa-riquenho impediu o defesa espanhol de sentenciar o encontro, e aos 86 minutos o recém-entrado James Rodríguez fez o empate ao empurrar para o fundo das redes o cruzamento de Marcelo.



A dez segundos de terminarem os dois minutos de compensação da partida, quando o Santiago Bernabéu se preparava para aceitar um empate que 'sorria' mais à formação da casa, André Gomes encontrou Jordi Alba na esquerda, com o espanhol a assistir Messi, no centro da área 'merengue', a fazer o 3-2 final.



Durante a tarde, Las Palmas (13.º) e Alavés (11.º), ambos 'tranquilos' no meio da tabela, empataram a uma bola, com Kevin Prince Boateng a adiantar os homens da casa, aos 44 minutos, antes de Ibai Gómez empatar à passagem da hora de jogo, 20 minutos antes da expulsão de Marko Livaja.



Noutro duelo de equipas 'tranquilas', o Bétis, 14.º classificado e 14 pontos acima da zona de despromoção, foi vencer no terreno do Celta de Vigo, 10.º classificado, com um golo solitário de Brasanac (54) a bater os semifinalistas da Liga Europa.



No jogo da manhã, a Real Sociedad venceu o Deportivo por 1-0, com um golo de Willian José aos 28 minutos, e subiu provisoriamente ao sexto lugar, com mais dois do que o Athletic de Bilbau e cinco do que o Eibar, duas equipas que se defrontam na segunda-feira.



O Deportivo, que teve Luisinho a titular e Bruno Gama a partir dos 80 minutos, mantém-se no 16.º lugar, com 31 pontos, oito acima da zona de despromoção.