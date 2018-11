Golo nos descontos nega terceira vitória a Paulo Bento

Lusa Comentários 17 Nov, 2018, 13:28 / atualizado em 17 Nov, 2018, 13:29 | Futebol Internacional

Depois de Hwang Eui-jo ter dado vantagem aos sul-coreanos, em Brisbane, ainda na primeira parte, aos 22 minutos, Massimo Luongo fez o empate para os 'socceroos', aos 90+4, num lance validado após recurso ao videoárbitro, apesar dos protestos dos asiáticos, que reclamavam uma posição de fora de jogo ou uma falta sobre o guarda-redes.



Este foi o quarto jogo da Coreia do Sul sob o comando de Paulo Bento, antigo selecionador português, que contabiliza duas vitórias e dois empates desde que assumiu funções, em agosto.



A Coreia do Sul enfrenta o Uzbequistão novamente em Brisbane, num particular agendado para terça-feira, o último do ano, e só volta a jogar na Taça da Ásia, que se disputa entre 05 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019, nos Emirados Árabes Unidos.



Paulo Bento tem como objetivo conduzir a Coreia do Sul ao título de campeã asiática, depois de três presenças malsucedidas na final, nomeadamente na última edição, em 2015, perdida para a Austrália, anfitriã.